Щеплення від дифтерії та правця отримали 20% жителів Волині





Попри критичний показник вакцин є достатньо, – розповіла Валентина Хомутінкіна.



Кожен п’ятий волинянин, який мав би отримати щеплення від правця та дифтерії, говорить фахівчиня, не вакцинований. Каже: правець – це захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися ним можна при потраплянні бруду у рану або поріз.



"Під час військових дій зростає ризик отримання травмування, і існує ризик інфікування даним збудником. Люди, які отримують рану або поранення, і можуть не звернути на це увагу, а це є проникненням збудника в організм", – зазначила Валентина Хомутінкіна.



Якщо пацієнти не пам’ятають свого вакцинального статусу, їм необхідно звернутися до медика, який надасть потрібну інформацію, – каже сімейна лікарка амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №22, де обслуговують майже 14 тисяч пацієнтів, Валентина Палівода.



За останніх пів року в медзакладі провакцинувалася пів тисячі лучан, що згідно із планом щеплень становить 95 %. Дітей від дифтерії та правця вакцинують у два, чотири та шість місяців, 1,5 року, шість років і 16 років. Далі вакцинація дорослих відбувається щодесять років.



"Вакцина у нас є, ми вакцинуємо згідно із планом як дітей, так і доросле населення. На сьогодні, люди працюють у полях і городах і зростає небезпека заразитися даними захворюваннями", – зазначила медичка.



Згідно із національним календарем щеплень в одній із луцьких амбулаторій вакцинувалася від дифтерії і правцю лучанка Ольга Яценюк. З її слів,



"Я живу в приватному будинку. Відповідно, існує можливість травмування. Правець – хвороба дуже тяжка. І краще попередити, ніж потім лікуватись. Знаю календар щеплень, тому що в мене двоє дітей, тому цікавлюсь цим питанням", – додала жінка.



Цього року один волинянин захворів на правець, нині пацієнт – здоровий, – додала завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна. Усього до Національного календаря щеплень входить 10 інфекційних захворювань, від яких проводиться щеплення за державні гроші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині профілактичні щеплення від дифтерії і правця отримали 20 % дорослого населення області.Попри критичний показник вакцин є достатньо, – розповіла Суспільному завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хворобКожен п’ятий волинянин, який мав би отримати щеплення від правця та дифтерії, говорить фахівчиня, не вакцинований. Каже: правець – це захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися ним можна при потраплянні бруду у рану або поріз."Під час військових дій зростає ризик отримання травмування, і існує ризик інфікування даним збудником. Люди, які отримують рану або поранення, і можуть не звернути на це увагу, а це є проникненням збудника в організм", – зазначила Валентина Хомутінкіна.Якщо пацієнти не пам’ятають свого вакцинального статусу, їм необхідно звернутися до медика, який надасть потрібну інформацію, – каже сімейна лікарка амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №22, де обслуговують майже 14 тисяч пацієнтів, Валентина Палівода.За останніх пів року в медзакладі провакцинувалася пів тисячі лучан, що згідно із планом щеплень становить 95 %. Дітей від дифтерії та правця вакцинують у два, чотири та шість місяців, 1,5 року, шість років і 16 років. Далі вакцинація дорослих відбувається щодесять років."Вакцина у нас є, ми вакцинуємо згідно із планом як дітей, так і доросле населення. На сьогодні, люди працюють у полях і городах і зростає небезпека заразитися даними захворюваннями", – зазначила медичка.Згідно із національним календарем щеплень в одній із луцьких амбулаторій вакцинувалася від дифтерії і правцю лучанка Ольга Яценюк. З її слів,"Я живу в приватному будинку. Відповідно, існує можливість травмування. Правець – хвороба дуже тяжка. І краще попередити, ніж потім лікуватись. Знаю календар щеплень, тому що в мене двоє дітей, тому цікавлюсь цим питанням", – додала жінка.Цього року один волинянин захворів на правець, нині пацієнт – здоровий, – додала завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна. Усього до Національного календаря щеплень входить 10 інфекційних захворювань, від яких проводиться щеплення за державні гроші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію