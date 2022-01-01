Погода на завтра, 5 липня, у Луцьку

Погода на завтра, 5 липня, у Луцьку
З ранку до самого вечора у Луцьку 5 липня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 18°С до 30°С.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав вечором. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді - буде хороша погода.

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Теги: погода, Луцьк
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