Погода на завтра, 5 липня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора у Луцьку 5 липня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 18°С до 30°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав вечором. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді - буде хороша погода.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 18°С до 30°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав вечором. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді - буде хороша погода.
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