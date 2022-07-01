Україна представила план відновлення на $750 мільярдів





Про це йдеться на сайті Плану відновлення та у презентації плану у Лугано, пише



План розрахований на 10 років – з 2023 року і до 2032 року – і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів – 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.



Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більшого фінансування – понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.



Найдорожчими проєктами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.



На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки же – на сектор оборони.



Серед інших масштабних програм – відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.



Зазначається, що частина коштів необхідна терміново у 2022 році. Йдеться про програми для забезпечення макрофінансової стабільності, модернізацію регіонів, забезпечення доступу до фінансування та оборону та безпеку. За винятком сфери оборони та безпеки, Україні цьогоріч потрібно 60-65 млрд дол, частину з яких вже надано чи виділено .



Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так:



- 250-300 млрд доларів завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо.

- 200-300 млрд доларів кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій.

- 250 млрд доларів завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проєкти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни.Про це йдеться на сайті Плану відновлення та у презентації плану у Лугано, пише Економічна правда. План розрахований на 10 років – з 2023 року і до 2032 року – і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів – 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більшого фінансування – понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.Найдорожчими проєктами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки же – на сектор оборони.Серед інших масштабних програм – відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.Зазначається, що частина коштів необхідна терміново у 2022 році. Йдеться про програми для забезпечення макрофінансової стабільності, модернізацію регіонів, забезпечення доступу до фінансування та оборону та безпеку. За винятком сфери оборони та безпеки, Україні цьогоріч потрібно 60-65 млрд дол, частину з яких вже надано чи виділено .Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так:- 250-300 млрд доларів завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо.- 200-300 млрд доларів кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій.- 250 млрд доларів завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проєкти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.

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