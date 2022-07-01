Прапор України доставили на Зміїний, але ще не встановили

Наталія Гуменюк змінила свої слова про те, що на Зміїному "підняли український прапор"



Про це Наталія Гуменюк сказала у коментарі CNN, - пише



Гуменюк, заявила, що прапор країни був скинутий на Зміїному острові, але ще не піднятий, пояснюючи попередні зауваження щодо статусу прапора. Вона пояснила, що її фразу слід сприймати "метафорично".



"Прапор був доставлений на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, а потім майорітиме. На острів ніхто не висаджувався. То хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підійматиме? І ризикувати людьми заради фотографій для ЗМІ ніхто не буде", - сказала Наталія Гуменюк.



Нагадаємо, раніше 4 липня Гуменюк сказала, що "прапор України встановлено на острові Зміїний".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півднязмінила свої слова про те, що на Зміїному "підняли український прапор"Про це Наталія Гуменюк сказала у коментарі CNN, - пише "Українська правда". Гуменюк, заявила, що прапор країни був скинутий на Зміїному острові, але ще не піднятий, пояснюючи попередні зауваження щодо статусу прапора. Вона пояснила, що її фразу слід сприймати "метафорично"."Прапор був доставлений на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, а потім майорітиме. На острів ніхто не висаджувався. То хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підійматиме? І ризикувати людьми заради фотографій для ЗМІ ніхто не буде", - сказала Наталія Гуменюк.Нагадаємо, раніше 4 липня

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію