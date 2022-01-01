Синьо-жовтий прапор доставили на Зміїний, або Добрі новини від ВолиньPost за 4 липня

На жаль, війна в країні досі триває, однак це єдина погана новина у цій підбірці, далі – лише про позитив. У пеклі побільшало орків, а на Зміїний нарешті доставили український прапор!Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!Орків у пеклі побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 36 200 (+230) осіб,танків ‒ 1 589 (+5) од,бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,артилерійських систем – 804 (+3) од,РСЗВ – 246 (+0) од,засобів ППО – 105 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,Гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),крилатих ракет – 144 (+0),кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,спеціальної техніки – 65 (+1).Ще зручніше! У застосунку держпослуг «Дія» стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.Волинянину, який торік отримав звання чемпіона світу з джиу-джитсу, призначили стипендію президента України. Він удостоївся стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів.Збройні Сили вибили з острова Зміїний російських окупантів. Після втечі загарбників наші воїни встановили на острові український прапор.Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена. Острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України!За період повномасштабної війни Волинська митниця передала Збройним Силам України товарно-матеріальних цінностей на понад 25 мільйонів гривень.Йдеться, зокрема, про конфісковані товари та транспортні засоби зі складів митниці. Найбільшу актуальність серед цінностей, які були на складах, для військових мали автомобілі. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Волинська митниця вже передала для армії 141 автомобіль.Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк змінила свої слова про те, що на Зміїному "підняли український прапор"У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться благодійний майстер-клас із виготовлення лавандових віночків.