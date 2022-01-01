Синьо-жовтий прапор доставили на Зміїний, або Добрі новини від ВолиньPost за 4 липня
04 липень, 23:35
На жаль, війна в країні досі триває, однак це єдина погана новина у цій підбірці, далі – лише про позитив. У пеклі побільшало орків, а на Зміїний нарешті доставили український прапор!
Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!
Сьогодні, 4 липня, ми писали про таке:
Минулої доби ЗСУ знищили 230 окупантів та 5 танків
Орків у пеклі побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 200 (+230) осіб,
танків ‒ 1 589 (+5) од,
бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,
артилерійських систем – 804 (+3) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засобів ППО – 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
Гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),
крилатих ракет – 144 (+0),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,
спеціальної техніки – 65 (+1).
У «Дії» з'являться нові документи
Ще зручніше! У застосунку держпослуг «Дія» стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.
Чемпіону світу з джиу-джитсу з Волині призначили президентську стипендію
Волинянину Богдану Мочульському, який торік отримав звання чемпіона світу з джиу-джитсу, призначили стипендію президента України. Він удостоївся стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів.
Вітаємо земляка і зичимо ще більше перемог!
На Зміїному встановили прапор України
Збройні Сили вибили з острова Зміїний російських окупантів. Після втечі загарбників наші воїни встановили на острові український прапор.
Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена. Острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України!
Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
За період повномасштабної війни Волинська митниця передала Збройним Силам України товарно-матеріальних цінностей на понад 25 мільйонів гривень.
Йдеться, зокрема, про конфісковані товари та транспортні засоби зі складів митниці. Найбільшу актуальність серед цінностей, які були на складах, для військових мали автомобілі. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Волинська митниця вже передала для армії 141 автомобіль.
Прапор України доставили на Зміїний, але ще не встановили
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк змінила свої слова про те, що на Зміїному "підняли український прапор"
Жидичинські монахи організовують лавандовий майстер-клас, щоб купити авто для ЗСУ
У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться благодійний майстер-клас із виготовлення лавандових віночків.
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Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!
Сьогодні, 4 липня, ми писали про таке:
Минулої доби ЗСУ знищили 230 окупантів та 5 танків
Орків у пеклі побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 200 (+230) осіб,
танків ‒ 1 589 (+5) од,
бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,
артилерійських систем – 804 (+3) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засобів ППО – 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
Гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),
крилатих ракет – 144 (+0),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,
спеціальної техніки – 65 (+1).
У «Дії» з'являться нові документи
Ще зручніше! У застосунку держпослуг «Дія» стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.
Чемпіону світу з джиу-джитсу з Волині призначили президентську стипендію
Волинянину Богдану Мочульському, який торік отримав звання чемпіона світу з джиу-джитсу, призначили стипендію президента України. Він удостоївся стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів.
Вітаємо земляка і зичимо ще більше перемог!
На Зміїному встановили прапор України
Збройні Сили вибили з острова Зміїний російських окупантів. Після втечі загарбників наші воїни встановили на острові український прапор.
Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена. Острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України!
Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
За період повномасштабної війни Волинська митниця передала Збройним Силам України товарно-матеріальних цінностей на понад 25 мільйонів гривень.
Йдеться, зокрема, про конфісковані товари та транспортні засоби зі складів митниці. Найбільшу актуальність серед цінностей, які були на складах, для військових мали автомобілі. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Волинська митниця вже передала для армії 141 автомобіль.
Прапор України доставили на Зміїний, але ще не встановили
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк змінила свої слова про те, що на Зміїному "підняли український прапор"
Жидичинські монахи організовують лавандовий майстер-клас, щоб купити авто для ЗСУ
У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі відбудеться благодійний майстер-клас із виготовлення лавандових віночків.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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