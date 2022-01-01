Минулої доби ЗСУ знищили 230 окупантів та 5 танків
Сьогодні, 09:50
З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 36 200 російських окупантів.
Про це повідомили Геншабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 589 (+5) од,
бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,
артилерійських систем – 804 (+3) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засоби ППО – 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
Гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),
крилаті ракети – 144 (+0),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,
спеціальна техніка – 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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Про це повідомили Геншабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 589 (+5) од,
бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,
артилерійських систем – 804 (+3) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засоби ППО – 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
Гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),
крилаті ракети – 144 (+0),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,
спеціальна техніка – 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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