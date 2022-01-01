Минулої доби ЗСУ знищили 230 окупантів та 5 танків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 589 (+5) од,

бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,

артилерійських систем – 804 (+3) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засоби ППО – 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

Гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),

крилаті ракети – 144 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,

спеціальна техніка – 65 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 36 200 російських окупантів.Про це повідомили Геншабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 589 (+5) од,бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,артилерійських систем – 804 (+3) од,РСЗВ – 246 (+0) од,засоби ППО – 105 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,Гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),крилаті ракети – 144 (+0),кораблі /катери – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,спеціальна техніка – 65 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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