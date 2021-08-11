На Волині розшукують злодія. ФОТО

На Волині розшукують злодія. ФОТО
Поліцейські розшукують 54-річного волинянина за скоєння крадіжки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Романюка Георгія Олексійовича, 19 червня 1968 року народження, уродженця та жителя Нововолинська. Чоловік підозрюється у скоєння крадіжки та переховується від органів суду.

Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови, може проживати на автовокзалах, неподалік сміттєзвалищ, ймовірно без постійного місця проживання.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: 0973329243, 0504845307 або 102.
На Волині розшукують злодія. ФОТО


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Теги: Поліція, розшук, злодій
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