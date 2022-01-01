На Волині зникла 17-річна дівчина. ФОТО
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На Волині зникла неповнолітня Нагаловська Мар’яна Янівна, 2004 року народження, мешканка селища Торчин Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується неповнолітня Нагаловська Мар’яна Янівна, 22.07.2004 року народження, жителька смт. Торчин, вул. Садівська, 10, яка 2 липня, у вечірню пору доби, пішла з дому у невідомому напрямку, зв’язок з нею відсутній та місце перебування не відоме.
Прикмети неповнолітньої: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, круглолиця, волосся чорного кольору середньої довжини.
"У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування неповнолітньої прохання поінформувати органи поліції за телефонами 066-540-36-92, 066-522-62-70 або «102», - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується неповнолітня Нагаловська Мар’яна Янівна, 22.07.2004 року народження, жителька смт. Торчин, вул. Садівська, 10, яка 2 липня, у вечірню пору доби, пішла з дому у невідомому напрямку, зв’язок з нею відсутній та місце перебування не відоме.
Прикмети неповнолітньої: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, круглолиця, волосся чорного кольору середньої довжини.
"У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування неповнолітньої прохання поінформувати органи поліції за телефонами 066-540-36-92, 066-522-62-70 або «102», - наголошують у поліції.
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