На Волині зникла 17-річна дівчина. ФОТО

На Волині зникла неповнолітня, 2004 року народження, мешканка селища Торчин Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується неповнолітня Нагаловська Мар’яна Янівна, 22.07.2004 року народження, жителька смт. Торчин, вул. Садівська, 10, яка 2 липня, у вечірню пору доби, пішла з дому у невідомому напрямку, зв’язок з нею відсутній та місце перебування не відоме.зріст 165 см, худорлявої тілобудови, круглолиця, волосся чорного кольору середньої довжини."У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування неповнолітньої прохання поінформувати органи поліції за телефонами 066-540-36-92, 066-522-62-70 або «102», - наголошують у поліції.