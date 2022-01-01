За незалежність України загинув військовий з Волині Юрій Лесик





Про це Наталія Сіховська.



"На Сході України у боях з російським окупантом за нашу волю та незалежність загинув житель селища Люблинець Лесик Юрій Миколайович, 1980 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині нашого Героя, усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з близькими", - йдеться в повідомленні.



У громаді зазначають, що дату та час зустрічі тіла воїна повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним загиблого воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув Юрій Лесик із селища Люблинець Ковельського району.Про це повідомила голова Люблинецької ОТГ"На Сході України у боях з російським окупантом за нашу волю та незалежність загинув житель селища Люблинець Лесик Юрій Миколайович, 1980 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині нашого Героя, усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з близькими", - йдеться в повідомленні.У громаді зазначають, що дату та час зустрічі тіла воїна повідомлять пізніше.

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