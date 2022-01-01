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За незалежність України загинув військовий з Волині Юрій Лесик

За незалежність України загинув військовий з Волині Юрій Лесик
У бою з російськими окупантами загинув Юрій Лесик із селища Люблинець Ковельського району.

Про це повідомила голова Люблинецької ОТГ Наталія Сіховська.

"На Сході України у боях з російським окупантом за нашу волю та незалежність загинув житель селища Люблинець Лесик Юрій Миколайович, 1980 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині нашого Героя, усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з близькими", - йдеться в повідомленні.

У громаді зазначають, що дату та час зустрічі тіла воїна повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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