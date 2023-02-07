Перелом має відбутися у серпні: голова ГУР розповів, коли може закінчитися війна
Сьогодні, 11:11
Перелом у війні має відбутися у серпні 2022 року. Закінченням війни має стати вихід України на свої кордони станом на 1991 рік.
Таку думку висловив інтерв'ю "РБК-Україна" начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила", – зазначив він.
За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.
"Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", – пояснив Буданов.
На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таку думку висловив інтерв'ю "РБК-Україна" начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила", – зазначив він.
За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.
"Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", – пояснив Буданов.
На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Невелика частина Луганщини лишається під контролем ЗСУ, – Гайдай
Сьогодні, 11:42
Перелом має відбутися у серпні: голова ГУР розповів, коли може закінчитися війна
Сьогодні, 11:11
У «Дії» з'являться нові документи
Сьогодні, 10:58
За незалежність України загинув військовий з Волині Юрій Лесик
Сьогодні, 10:45
На Волині розшукують злодія. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Медіа