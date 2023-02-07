Перелом має відбутися у серпні: голова ГУР розповів, коли може закінчитися війна





Таку думку висловив інтерв'ю Кирило Буданов.



"Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила", – зазначив він.



За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.



"Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", – пояснив Буданов.



На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перелом у війні має відбутися у серпні 2022 року. Закінченням війни має стати вихід України на свої кордони станом на 1991 рік.Таку думку висловив інтерв'ю "РБК-Україна" начальник Головного управління розвідки Міноборони"Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила", – зазначив він.За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року."Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", – пояснив Буданов.На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".

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