У Підгайцях облаштували сквер пам'яті загиблим у війні з Росією бійцям. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Ковжук.



Як розповіла мама загиблого у вересні 2014 року Сергія Писарука Алла Писарук, на честь якого висадили калину, така акція – це пам'ять і шана для загиблих волинських воїнів.



Жінка говорить: її сину було 28 років, у військового залишилася дитина.



"Пішов кулеметником, а потім сів на МАЗ. Він в техніці дуже добре розбирався, бо працював слюсарем тут. 4 вересня він відвозив полковника. Туди поїхав добре, а назад його розстріляли на блок-посту. Є внук у нього, радує, що є дитиночка", – каже Алла Писарук.



Калину посадили в сквері також у пам'ять про загиблого Василя Кальчука з села Новокотів Підгайцівської громади. Чоловік загинув 11 березня 2022 року в Київський області, – розповіла сестра бійця Василина Тендюк.



"Ми посадили на могилках калину, проти його могили, щоб він бачив та посадили біля хати", – зазначила волинянка.



Мама воїна Надія Кальчук говорить: сина призвали 24 лютого, і він одразу поїхав у Володимир. Куди втрапив далі – рідні не знають.



"Дзвонив одразу, зв’язувався. До 9-го числа ще дзвонив до нас, а потім зв’язок перервався і сказали, що безвісти пропавший. Ми ще чекали, думали, що десь живий остався", – додала жінка.







На виготовлення пам’ятних табличок витратили три тисячі гривень із бюджету сільської ради, а саджанці калини передав благодійник, – додала Тетяна Ковжук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Підгайці Луцького району облаштували сквер пам’яті жителям громади, які загинули за роки війни з Росією. Поблизу Меморіалу вічної слави рідні загиблих висадили кущі калини та розмістили іменні таблички полеглих воїнів. Усього в сквері висадили 12 кущів.Про це розповіла Суспільному директорка Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільрадиЯк розповіла мама загиблого у вересні 2014 року, на честь якого висадили калину, така акція – це пам'ять і шана для загиблих волинських воїнів.Жінка говорить: її сину було 28 років, у військового залишилася дитина."Пішов кулеметником, а потім сів на МАЗ. Він в техніці дуже добре розбирався, бо працював слюсарем тут. 4 вересня він відвозив полковника. Туди поїхав добре, а назад його розстріляли на блок-посту. Є внук у нього, радує, що є дитиночка", – каже Алла Писарук.Калину посадили в сквері також у пам'ять про загиблого Василя Кальчука з села Новокотів Підгайцівської громади. Чоловік загинув 11 березня 2022 року в Київський області, – розповіла сестра бійця"Ми посадили на могилках калину, проти його могили, щоб він бачив та посадили біля хати", – зазначила волинянка.Мама воїнаговорить: сина призвали 24 лютого, і він одразу поїхав у Володимир. Куди втрапив далі – рідні не знають."Дзвонив одразу, зв’язувався. До 9-го числа ще дзвонив до нас, а потім зв’язок перервався і сказали, що безвісти пропавший. Ми ще чекали, думали, що десь живий остався", – додала жінка.На виготовлення пам’ятних табличок витратили три тисячі гривень із бюджету сільської ради, а саджанці калини передав благодійник, – додала Тетяна Ковжук.

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