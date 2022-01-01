На Волині п`ятеро чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон

На Волині п`ятеро чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон
За минулу добу волинські прикордонники затримали п`ятьох порушників.

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

Трьох українців, які мали намір незаконно перетнути українсько-польський кордон, прикордонники Волинського загону виявили у пункті пропуску «Устилуг».

Чоловіки, віком від 32 до 35 років, які учора, 3 липня, виїжджали з України, надали на паспортний контроль тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та довідки військово-лікарських комісій.

Під час перевірки документів інспектори виявили в них ознаки підробки, про що поінформували співробітників Нацполіції.
На Волині п`ятеро чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон


Ще двох порушників прикордонники затримали у «Ягодині».

71-річний чоловік з 20-річним сином рейсовим автобусом прямували до Варшави. На контроль вони надали паспорти громадянина Естонії. В ході спілкування з подорожніми охоронці кордону з`ясували, що чоловіки – українці. Нині вони мешкають у Луцьку, а за кордон сподівалися виїхати по паспортах іншої держави.

Правопорушників через кордон не пропустили, натомість склали на них
адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП.

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Теги: Волинь, чоловіки, кордон, виїзд
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