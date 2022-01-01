Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів

Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів
Російські окупанти з понеділка вранці обстріляли з мінометів Шалигінську громаду Сумської області – зафіксовано 10 «прильотів».

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram у понеділок, 4 липня.

«Сумщина. Ніч на 4 липня була тихою. Однак після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів», - написав Живицький.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, жертв та руйнувань внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, протягом 3 липня російські війська випустили по Сумській області понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.

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Теги: Сумщина, міномети, обстріли, Росія
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