Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів





Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram у понеділок, 4 липня.



«Сумщина. Ніч на 4 липня була тихою. Однак після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів», - написав Живицький.



Він уточнив, що, за попередньою інформацією, жертв та руйнувань внаслідок обстрілу немає.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти з понеділка вранці обстріляли з мінометів Шалигінську громаду Сумської області – зафіксовано 10 «прильотів».Про це повідомив голова ОВАу Telegram у понеділок, 4 липня.«Сумщина. Ніч на 4 липня була тихою. Однак після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів», - написав Живицький.Він уточнив, що, за попередньою інформацією, жертв та руйнувань внаслідок обстрілу немає.Нагадаємо, протягом 3 липня російські війська випустили по Сумській області понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.

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