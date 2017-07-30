Чемпіону світу з джиу-джитсу з Волині призначили президентську стипендію

Богдану Мочульському, який торік отримав звання чемпіона світу з джиу-джитсу, призначили стипендію президента України.



Про це



Згідно з Указом Президента України від 28 червня 2022 року №455/2022, з метою відзначення досягнень видатних спортсменів з неолімпійських видів спорту та стимулювання творчої праці тренерів, волинський спортсмен Богдан Мочульський, чемпіон світу з джиу-джитсу, та його тренер Ігор Юхименко отримують стипендії за створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя.



Богдан Мочульський удостоївся стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів.



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