Чемпіону світу з джиу-джитсу з Волині призначили президентську стипендію
Сьогодні, 13:00
Волинянину Богдану Мочульському, який торік отримав звання чемпіона світу з джиу-джитсу, призначили стипендію президента України.
Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА.
Згідно з Указом Президента України від 28 червня 2022 року №455/2022, з метою відзначення досягнень видатних спортсменів з неолімпійських видів спорту та стимулювання творчої праці тренерів, волинський спортсмен Богдан Мочульський, чемпіон світу з джиу-джитсу, та його тренер Ігор Юхименко отримують стипендії за створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя.
Богдан Мочульський удостоївся стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів.
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Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА.
Згідно з Указом Президента України від 28 червня 2022 року №455/2022, з метою відзначення досягнень видатних спортсменів з неолімпійських видів спорту та стимулювання творчої праці тренерів, волинський спортсмен Богдан Мочульський, чемпіон світу з джиу-джитсу, та його тренер Ігор Юхименко отримують стипендії за створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя.
Богдан Мочульський удостоївся стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів.
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