Внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин Віктор Савчук

Савчук Віктор Іванович з селища Ратне Ковельського району.



Про це



"Знову трагічні новини дісталися Ратнівської громади. 2 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу загинув рядовий Савчук Віктор Іванович, 25.01.1984 року народження, житель смт Ратне. Вічна слава Герою!



"Про прибуття тіла волинського бійця та проведення чину поховання повідомимо додатково!" - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук російських окупантів загинувз селища Ратне Ковельського району.Про це повідомили у Ратнівській громаді."Знову трагічні новини дісталися Ратнівської громади. 2 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу загинув рядовий Савчук Віктор Іванович, 25.01.1984 року народження, житель смт Ратне. Вічна слава Герою!"Про прибуття тіла волинського бійця та проведення чину поховання повідомимо додатково!" - наголошують у громаді.

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