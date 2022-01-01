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Внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин Віктор Савчук

Внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин Віктор Савчук
Від рук російських окупантів загинув Савчук Віктор Іванович з селища Ратне Ковельського району.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Знову трагічні новини дісталися Ратнівської громади. 2 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу загинув рядовий Савчук Віктор Іванович, 25.01.1984 року народження, житель смт Ратне. Вічна слава Герою!

"Про прибуття тіла волинського бійця та проведення чину поховання повідомимо додатково!" - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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