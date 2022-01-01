На Донбасі окупанти обстріляли 18 населених пунктів: є загиблі та поранені
Сьогодні, 13:42
За минулу добу російські війська завдали 24 удари по мирному населенню у 18 селах та містах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомили у Національній поліції України.
Окупанти поцілили в міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, селище Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське, Тоненьке.
Росіяни били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артилерією.
Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт: 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо.
Внаслідок російських обстрілів загинули мирні мешканці, є поранені, серед яких - діти. Кількість жертв наразі не уточнюється.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Про це сьогодні, 4 липня, повідомили у Національній поліції України.
Окупанти поцілили в міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, селище Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське, Тоненьке.
Росіяни били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артилерією.
Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт: 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо.
Внаслідок російських обстрілів загинули мирні мешканці, є поранені, серед яких - діти. Кількість жертв наразі не уточнюється.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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