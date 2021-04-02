Назвали найдорожчі авто, ввезені за «нульовим» розмитненням через Волинську митницю
Сьогодні, 14:05
За час дії «нульового» розмитнення у зоні діяльності Волинської митниці випустили у вільний обіг 56 634 транспортних засобів. Із цієї кількості легкових авто – 53 903, вантажних – 1806, автобусів – 134, мотоциклів – 232, причепів – 559. Загалом в Україні під час дії цього пільгового періоду оформили понад 237 тисяч транспортних засобів.
Про це розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук під час брифінгу 4 липня.
За словами керівника Волинської митниці, закон, який надавав пільги щодо сплати митних платежів, не обмежував тих, хто ввозив авто, щодо їхньої вартості. Тому в зоні діяльності Волинської митниці були оформлені і дуже дорогі авто.
Найдорожчий із них – Mercedes-AMG G 63 2022 року випуску (митна вартість – майже 248 тисяч доларів). Ще один дорогий автомобіль, ввезений за «нульовим розмитненням», – спортивний автомобіль класу суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren 2004 року випуску. Його митна вартість – майже 243 тисячі доларів. У п’ятірці найдорожчих також – Bentley Continental 2021 року випуску (233,7 тисяч доларів), McLaren 570S Spider 2019 року випуску (майже 186 тисяч доларів) та броньована Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску (177,3 тисяч доларів).
Зауважимо, що без дії «нульового» розмитнення власники таких авто мали б заплатити у бюджет суму, еквівалентну приблизно 30% від митної вартості.
Натомість серед автівок із найнижчою заявленою митною вартістю – Smart Fortwo 2001 року випуску (308 доларів), Mazda 6 2004 року випуску (439 доларів). Volkswagen Golf 1999 року випуску (545 доларів) (ввезли два таких автомобілі). Така ж митна вартість у Mercedes-Benz C 220 2002 року випуску.
Микола Татарчук зауважив, що за час дії «нульового» розмитнення імпортерів автомобілів, які випускали у вільний обіг у зоні діяльності Волинської митниці, звільнили від оподаткування на суму майже 6,1 мільярда гривень.
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Про це розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук під час брифінгу 4 липня.
За словами керівника Волинської митниці, закон, який надавав пільги щодо сплати митних платежів, не обмежував тих, хто ввозив авто, щодо їхньої вартості. Тому в зоні діяльності Волинської митниці були оформлені і дуже дорогі авто.
Найдорожчий із них – Mercedes-AMG G 63 2022 року випуску (митна вартість – майже 248 тисяч доларів). Ще один дорогий автомобіль, ввезений за «нульовим розмитненням», – спортивний автомобіль класу суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren 2004 року випуску. Його митна вартість – майже 243 тисячі доларів. У п’ятірці найдорожчих також – Bentley Continental 2021 року випуску (233,7 тисяч доларів), McLaren 570S Spider 2019 року випуску (майже 186 тисяч доларів) та броньована Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску (177,3 тисяч доларів).
Зауважимо, що без дії «нульового» розмитнення власники таких авто мали б заплатити у бюджет суму, еквівалентну приблизно 30% від митної вартості.
Натомість серед автівок із найнижчою заявленою митною вартістю – Smart Fortwo 2001 року випуску (308 доларів), Mazda 6 2004 року випуску (439 доларів). Volkswagen Golf 1999 року випуску (545 доларів) (ввезли два таких автомобілі). Така ж митна вартість у Mercedes-Benz C 220 2002 року випуску.
Микола Татарчук зауважив, що за час дії «нульового» розмитнення імпортерів автомобілів, які випускали у вільний обіг у зоні діяльності Волинської митниці, звільнили від оподаткування на суму майже 6,1 мільярда гривень.
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