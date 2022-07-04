У МВС хочуть штрафувати порушників комендантської години

У МВС хочуть штрафувати порушників комендантської години
Не всі українці дотримуються режиму комендантської години. Правоохоронці вважають, що порушників слід штрафувати.

Таку думку висловив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону в понеділок, 4 липня, пише "Слово і Діло".

«Не всі дотримуються умов комендантської години, і це питання до наших законодавців, щоб було встановлено належну відповідальність за порушення. Йдеться про адміністративну відповідальність», - сказав він.

Монастирський підкреслив, що комендантська година - не забаганка, а питання безпеки, це захід, необхідний для боротьби з диверсійними групами ворога.

Зараз у Кодексі про адміністративні правопорушення не передбачено відповідальності за порушення комендантської години, покарання можливе лише за відмову виконувати законне розпорядження чи вимоги патруля. Проект закону про внесення відповідних змін до кодексу зареєстровано у Раді у травні, але поки що не прийнято.

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Теги: комендантська година, штрафи
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