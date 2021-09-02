Волинянин за пограбування студента-іноземця отримав понад сім років тюрми

Волинянин за пограбування студента-іноземця отримав понад сім років тюрми
Волинянин понад сім років відбуватиме за ґратами покарання за розбій.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення судимим за шахрайство та наркозлочини 39-річним жителем Луцька розбою (ч.2 ст. 187 КК України).

Слідство довело, що чоловік у Луцьку напав на студента-іноземця, побив його та вирвав з рук сумку у з грошима та мобільним телефоном.

Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Волинянин, тюрма, пограбування
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