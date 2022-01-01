Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ





Про це розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук під час брифінгу 4 липня.



Йдеться, зокрема, про



За словами керівника Волинської митниці, найбільшу актуальність серед цінностей, які були на складах, для військових мали автомобілі. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Волинська митниця вже передала для армії 141 автомобіль.



Окрім того, Микола Татарчук розповів також про те, що від 24 лютого дотепер в Україну через зону діяльності Волинської митниці вже завезли 139 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Йдеться як про автомобільний, так і про залізничний шляхи.



За час повномасштабної війни приблизно 5500 автомобілів були ввезені в Україну через Волинську митницю як гуманітарна допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За період повномасштабної війни Волинська митниця передала Збройним Силам України товарно-матеріальних цінностей на понад 25 мільйонів гривень.Про це розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниціпід час брифінгу 4 липня.Йдеться, зокрема, про конфісковані товари та транспортні засоби зі складів митниці За словами керівника Волинської митниці, найбільшу актуальність серед цінностей, які були на складах, для військових мали автомобілі. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Волинська митниця вже передала для армії 141 автомобіль.Окрім того, Микола Татарчук розповів також про те, що від 24 лютого дотепер в Україну через зону діяльності Волинської митниці вже завезли 139 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Йдеться як про автомобільний, так і про залізничний шляхи.За час повномасштабної війни приблизно 5500 автомобілів були ввезені в Україну через Волинську митницю як гуманітарна допомога.

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