Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ

Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
За період повномасштабної війни Волинська митниця передала Збройним Силам України товарно-матеріальних цінностей на понад 25 мільйонів гривень.

Про це розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук під час брифінгу 4 липня.

Йдеться, зокрема, про конфісковані товари та транспортні засоби зі складів митниці.

За словами керівника Волинської митниці, найбільшу актуальність серед цінностей, які були на складах, для військових мали автомобілі. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Волинська митниця вже передала для армії 141 автомобіль.

Окрім того, Микола Татарчук розповів також про те, що від 24 лютого дотепер в Україну через зону діяльності Волинської митниці вже завезли 139 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Йдеться як про автомобільний, так і про залізничний шляхи.

За час повномасштабної війни приблизно 5500 автомобілів були ввезені в Україну через Волинську митницю як гуманітарна допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, гуманітарна допомога, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун
Сьогодні, 16:36
На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів
Сьогодні, 16:19
Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
Сьогодні, 16:02
Волинянин за пограбування студента-іноземця отримав понад сім років тюрми
Сьогодні, 15:54
Що робити, якщо не встигли розмитнити «євробляху»: пояснення Волинської митниці
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
Волинська митниця передала ЗСУ майно вартістю майже 20 млн грн Волинська митниця передала ЗСУ майно вартістю майже 20 млн грн
17 травень, 19:00
Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ
12 березень, 15:00
ЗСУ вийшли з Лисичанська ЗСУ вийшли з Лисичанська
03 липень, 21:32
Вартість – понад 120 тисяч євро: до Луцька прибув вантаж з медикаментами для 31 лікарні України Вартість – понад 120 тисяч євро: до Луцька прибув вантаж з медикаментами для 31 лікарні України
01 липень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун
Сьогодні, 16:36
 0
На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів
Сьогодні, 16:19
 0
Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
Сьогодні, 16:02
 0
Волинянин за пограбування студента-іноземця отримав понад сім років тюрми
Сьогодні, 15:54
 0
Що робити, якщо не встигли розмитнити «євробляху»: пояснення Волинської митниці
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8