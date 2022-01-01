Волинська митниця передала ЗСУ майно вартістю майже 20 млн грн





Про це



Цей товар довгий час (з літа 2021 року) перебував під арештом у кримінальному провадженні, що здійснювалось слідчими ДБР. Зрештою, правоохоронці закрили провадження та звернулися до митниці з документами про притягнення водія транспортного засобу, який ввозив цей вантаж через МАПП "Ягодин", до адміністративної відповідальності.



Відповідно до статті 472 Митного кодексу України, недекларування товарів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу у повному обсязі вартості з конфіскацією цього товару. Матеріали протоколу про порушення митних правил передадуть до суду.



Водночас митниця нагадує представникам Збройних Сил України, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року №186-р (зі змінами) необхідне для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави, може бути переданим митницею до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами.



На цей час Волинська митниця уже передала Збройним Силам України майно загальною вартістю майже 20 млн грн, відповідно до сформованих воєнізованими формуваннями потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Склади тимчасового зберігання Волинської митниці поповнились меблями та комплектуючими деталями до них, столовим кухонним посудом, постільною білизною, побутовими електроприладами та іншими товарами торгової марки IKEA загальною вартістю майже пів мільйона гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Цей товар довгий час (з літа 2021 року) перебував під арештом у кримінальному провадженні, що здійснювалось слідчими ДБР. Зрештою, правоохоронці закрили провадження та звернулися до митниці з документами про притягнення водія транспортного засобу, який ввозив цей вантаж через МАПП "Ягодин", до адміністративної відповідальності.Відповідно до статті 472 Митного кодексу України, недекларування товарів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу у повному обсязі вартості з конфіскацією цього товару. Матеріали протоколу про порушення митних правил передадуть до суду.Водночас митниця нагадує представникам Збройних Сил України, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року №186-р (зі змінами) необхідне для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави, може бути переданим митницею до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами.На цей час Волинська митниця уже передала Збройним Силам України майно загальною вартістю майже 20 млн грн, відповідно до сформованих воєнізованими формуваннями потреб.

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