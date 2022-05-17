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У Росії хочуть заборонити обмін бійців «Азова»

У Росії хочуть заборонити обмін бійців «Азова»
Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією.

Про це пише Українська правда з посиланням на РИА Новости.

Депутати Держдуми підтримали пропозицію голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова розглянути в середу проєкт ухвали про "недопущення обміну нацистських злочинців".

Раніше речник Держдуми В'ячеслав Володін під час пленарного засідання у вівторок заявив, що "нацистські злочинці" не повинні підлягати обміну, і Росія робить все для того, щоб вони постали перед судом.

Він доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з батальйону "Азов".

Водночас Верховний суд Росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону "Азов" терористичною організацією, повідомляється на сайті Мін'юсту.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування: батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня будівлі Верховного суду Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 53 важкопоранених військовослужбовців із "Азовсталі" було доставлено до медзакладу у Новоазовську (територія ОРДО). "Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну", - заявляли в Генштабі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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