СБУ отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині





Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила



«Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить», – розказує своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.



Він захоплено розповідає, що окупанти «артой накрыли» мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством: «Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь».



Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може отримати місце у рефрижераторі з «грузом-200».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ.Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ «Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить», – розказує своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.Він захоплено розповідає, що окупанти «артой накрыли» мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством: «Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь».Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може отримати місце у рефрижераторі з «грузом-200».

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