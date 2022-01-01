Лучанам бракує автобусів на маршруті №9

Лучанам бракує автобусів на маршруті №9
У Луцьку просять додати більше автобусів на маршрут №9.

Відповідну петицію зареєстрував Андрій Серганчук.

"Прошу добавити більше автобусів на маршрут №9. На місто всього лише 2 - 4 автобуси, які курсують через годину, й всі забиті. Дуже важко кудись виїхати, або доїхати до дому", - написав автор.

Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 7 днів.

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Теги: Луцьк, автобуси, петиція
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