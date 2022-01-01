Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені





Цю інформацію станом на 12:00 годину



Ще 12 осіб травмовані.



Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 години ранку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей.Цю інформацію станом на 12:00 годину Суспільному повідомили в Головному Управлінні ДСНС в Чернігівській області.Ще 12 осіб травмовані.Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 години ранку російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна , дві із них влучили в будівлі.

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