Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені

Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені
Внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей.

Цю інформацію станом на 12:00 годину Суспільному повідомили в Головному Управлінні ДСНС в Чернігівській області.

Ще 12 осіб травмовані.

Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 години ранку російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Десна, Чернігівщина, загиблі, Росія, авіаудар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанам бракує автобусів на маршруті №9
Сьогодні, 17:15
У Міноборони заявили, коли західна зброя допоможе ЗСУ змінити ситуацію на фронті
Сьогодні, 16:32
Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені
Сьогодні, 16:22
Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого
Сьогодні, 16:10
Купатися у Чорному морі небезпечно: там може бути до 600 мін
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
Росія ракетами обстріляла Чернігівщину: є загиблі та поранені Росія ракетами обстріляла Чернігівщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 08:50
Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією
11 травень, 17:16
Росія забрала життя ще двох військових з Волині Росія забрала життя ще двох військових з Волині
06 травень, 19:05
Росіяни обстріляли селище на Харківщині: є загиблі Росіяни обстріляли селище на Харківщині: є загиблі
28 квітень, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам бракує автобусів на маршруті №9
Сьогодні, 17:15
 0
У Міноборони заявили, коли західна зброя допоможе ЗСУ змінити ситуацію на фронті
Сьогодні, 16:32
 0
Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені
Сьогодні, 16:22
 0
Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого
Сьогодні, 16:10
 0
Купатися у Чорному морі небезпечно: там може бути до 600 мін
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8