Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені
Сьогодні, 16:22
Внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей.
Цю інформацію станом на 12:00 годину Суспільному повідомили в Головному Управлінні ДСНС в Чернігівській області.
Ще 12 осіб травмовані.
Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 години ранку російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі.
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Цю інформацію станом на 12:00 годину Суспільному повідомили в Головному Управлінні ДСНС в Чернігівській області.
Ще 12 осіб травмовані.
Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 години ранку російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі.
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