Росія ракетами обстріляла Чернігівщину: є загиблі та поранені





Про це В'ячеслав Чаус.



"Рано-вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі і багато поранених", - повідомив він.



Точну кількість жертв Чаус назвати не зміг.



Він наголосив, що "війна не пішла з Чернігівщини", тому закликав бути пильними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 17 травня по селищу Десна у Чернігівській області було завдано ракетного удару, внаслідок якого є загиблі та поранені.Про це сказав голова Чернігівської ОВА"Рано-вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі і багато поранених", - повідомив він.Точну кількість жертв Чаус назвати не зміг.Він наголосив, що "війна не пішла з Чернігівщини", тому закликав бути пильними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

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