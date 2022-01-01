Росія ракетами обстріляла Чернігівщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 08:50
Вранці 17 травня по селищу Десна у Чернігівській області було завдано ракетного удару, внаслідок якого є загиблі та поранені.
Про це сказав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Рано-вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі і багато поранених", - повідомив він.
Точну кількість жертв Чаус назвати не зміг.
Він наголосив, що "війна не пішла з Чернігівщини", тому закликав бути пильними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.
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Про це сказав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Рано-вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі і багато поранених", - повідомив він.
Точну кількість жертв Чаус назвати не зміг.
Він наголосив, що "війна не пішла з Чернігівщини", тому закликав бути пильними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.
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