Майже на кордоні з Польщею: Росія знову обстріляла Яворівський район





Про це Максим Козицький.



Вночі 17 травня росіяни випустили ракети в напрямку Львівщини, три крилаті ракети знищили підрозділи ППО ПвК "Захід".



Проте ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.



За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.



Нагадаємо, уранці 15 травня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.Про це повідомив голова Львівської ОВАВночі 17 травня росіяни випустили ракети в напрямку Львівщини, три крилаті ракети знищили підрозділи ППО ПвК "Захід".Проте ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.Нагадаємо, уранці 15 травня чотири російські ракети поцілили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі поблизу польського кордону, повідомляв Максим Козицький. За його словами, об’єкт був повністю зруйнований.

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