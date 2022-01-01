Майже на кордоні з Польщею: Росія знову обстріляла Яворівський район

Майже на кордоні з Польщею: Росія знову обстріляла Яворівський район
На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Вночі 17 травня росіяни випустили ракети в напрямку Львівщини, три крилаті ракети знищили підрозділи ППО ПвК "Захід".

Проте ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.

За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Нагадаємо, уранці 15 травня чотири російські ракети поцілили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі поблизу польського кордону, повідомляв Максим Козицький. За його словами, об’єкт був повністю зруйнований.


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Теги: кордон з Польщею, Яворівський район, обстріли, Росія
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