Майже на кордоні з Польщею: Росія знову обстріляла Яворівський район
Сьогодні, 09:04
На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Вночі 17 травня росіяни випустили ракети в напрямку Львівщини, три крилаті ракети знищили підрозділи ППО ПвК "Захід".
Проте ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.
За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.
Нагадаємо, уранці 15 травня чотири російські ракети поцілили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі поблизу польського кордону, повідомляв Максим Козицький. За його словами, об’єкт був повністю зруйнований.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Вночі 17 травня росіяни випустили ракети в напрямку Львівщини, три крилаті ракети знищили підрозділи ППО ПвК "Захід".
Проте ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.
За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.
Нагадаємо, уранці 15 травня чотири російські ракети поцілили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі поблизу польського кордону, повідомляв Максим Козицький. За його словами, об’єкт був повністю зруйнований.
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