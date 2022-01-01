Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО
Сьогодні, 09:33
Вранці 17 травня російські військові атакували ракетами Сумщину.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Близько п'ятої години 5 ракет влучили в різні об'єкти Охтирки.
"П'ять російських ракет прилетіли у мирні цивільні об'єкти та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", - сказав голова ОВА.
Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".
У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".
"Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", - написав Живицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Близько п'ятої години 5 ракет влучили в різні об'єкти Охтирки.
"П'ять російських ракет прилетіли у мирні цивільні об'єкти та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", - сказав голова ОВА.
Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".
У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".
"Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", - написав Живицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
Сьогодні, 10:40
Росія ракетами обстріляла Чернігівщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 08:50
У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів
16 травень, 20:20
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО
Сьогодні, 09:33
ЗСУ знищили 1 235 російських танків: повідомили втрати окупанта
Сьогодні, 09:18
Медіа