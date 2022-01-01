Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО





Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Близько п'ятої години 5 ракет влучили в різні об'єкти Охтирки.



"П'ять російських ракет прилетіли у мирні цивільні об'єкти та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", - сказав голова ОВА.



Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".



У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".



"Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", - написав Живицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 17 травня російські військові атакували ракетами Сумщину.Про це повідомив голова Сумської ОВАБлизько п'ятої години 5 ракет влучили в різні об'єкти Охтирки."П'ять російських ракет прилетіли у мирні цивільні об'єкти та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", - сказав голова ОВА.Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка"."Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", - написав Живицький.

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