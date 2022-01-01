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Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО

Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО
Вранці 17 травня російські військові атакували ракетами Сумщину.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько п'ятої години 5 ракет влучили в різні об'єкти Охтирки.

"П'ять російських ракет прилетіли у мирні цивільні об'єкти та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", - сказав голова ОВА.
Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО

Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".

У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".
Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО

"Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", - написав Живицький.

Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО
Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО
Окупанти зранку атакували Сумщину: постраждав храм та дитсадок, є поранені. ФОТО

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Теги: Охтирка, Сумщина, Росія, ракети, війна
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