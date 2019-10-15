«Це була одна з найбільших атак на Львівщину», – Садовий розповів деталі авіаудару





Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Вибух пошкодив залізничну інфраструктуру.



Інформації про травмованих чи загиблих поки немає.



"У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет", - пише мер Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо,



За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі.Про це повідомив голова Львівської ОВАВибух пошкодив залізничну інфраструктуру.Інформації про травмованих чи загиблих поки немає."У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет", - пише мер ЛьвоваНагадаємо, вночі 17 травня росіяни випустили ракети в напрямку Львівщини, три крилаті ракети знищили підрозділи ППО ПвК "Захід".За наявною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

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