На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі

На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі
Працівниками поліції Володимира встановлюється місцезнаходження Недобуги Валентини Василівни, 27.05.1954 року народження, жительки м. Чугуїв Харківської області, яка тимчасово проживала в Зимнівському жіночому монастирі. Переселенка хворіє на хворобу Альцгеймера.

Про це повідомляють у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.

15 травня о 18:00 жінка покинула Зимнівський монастир і на даний час місце її перебування не відоме. Одягнена, як вказано на фото.

Рідні зниклої переселенки просять допомогти в пошуку жінки та обіцяють фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.

Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.

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Теги: Волинь, розшук, переселенка, Харківщина
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