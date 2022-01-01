На Волині розшукують переселенку з Харківщини, яка тимчасово проживала у монастирі
Сьогодні, 10:35
Працівниками поліції Володимира встановлюється місцезнаходження Недобуги Валентини Василівни, 27.05.1954 року народження, жительки м. Чугуїв Харківської області, яка тимчасово проживала в Зимнівському жіночому монастирі. Переселенка хворіє на хворобу Альцгеймера.
Про це повідомляють у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.
15 травня о 18:00 жінка покинула Зимнівський монастир і на даний час місце її перебування не відоме. Одягнена, як вказано на фото.
Рідні зниклої переселенки просять допомогти в пошуку жінки та обіцяють фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.
Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.
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Про це повідомляють у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.
15 травня о 18:00 жінка покинула Зимнівський монастир і на даний час місце її перебування не відоме. Одягнена, як вказано на фото.
Рідні зниклої переселенки просять допомогти в пошуку жінки та обіцяють фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.
Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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