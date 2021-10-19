На Волині директор ТЗоВ незаконно привласнив понад мільйон гривень державних коштів

На Волині директор ТЗоВ незаконно привласнив понад мільйон гривень державних коштів
Слідчі слідчого відділення №1 (м.Ківерці) Луцького районного управління поліції задокументували протиправну діяльність директора ТЗоВ, який всупереч закону привласнив мільйон гривень з державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Досудовим слідством у справі встановлено, що фігурант, будучи службовою особою, у жовтні 2019 року заключив договір із державною установою про надання послуги щодо організації локальної мережі СКС (структурована кабельна система) з подальшим підключенням та доступом до локальної мережі Інтернет навчальних закладів, зазначених у договорі. Роботи мали виконуватися за рахунок бюджетних коштів, загальна сума яких складала 1 427 000, 00 грн.

Приступивши до виконання робіт за вказаним договором, фігурант, достовірно знаючи, що відповідно до договору оплата проводиться після підписання акту приймання-передачі наданих послуг, вніс в акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості в частині використаних матеріалів та їх вартості і незаконно привласнив понад мільйон гривень бюджетних коштів.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)Кримінального кодексу України.

За вчинення незаконних дій правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Триває слідство.

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