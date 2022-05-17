На Донбасі за добу загинули 8 жителів: як минула ніч у всіх регіонах України





Про це пише



Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.



Сумщина:



Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб.



Львівська область:



Харків: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами.



Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів.



Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули.



Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.



У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених.



Також у Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.



Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених.



За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів.



В результаті нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.



Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.



На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.



Відносно спокійно ніч минула в решті областей.

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