На Донбасі за добу загинули 8 жителів: як минула ніч у всіх регіонах України
Сьогодні, 11:11
У ніч на 17 травня російські війська завдали ракетні удари по Львівській, Чернігівській та Сумській областях, Харків нарешті не обстрілювали, ввечері обстріляли Первомайське в Миколаївській області, у Луганській та Донецькій областях – значні руйнування та жертви.
Про це пише УП.
Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.
Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки.
Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб.
Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район). Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети. (ОВА повідомила також про пошкодження залізничної інфраструктури).
Харків: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами.
Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів.
Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули.
Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.
У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених.
Також у Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.
Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених.
За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів.
В результаті нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.
Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.
На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.
Відносно спокійно ніч минула в решті областей.
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Про це пише УП.
Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.
Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки.
Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб.
Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район). Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети. (ОВА повідомила також про пошкодження залізничної інфраструктури).
Харків: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами.
Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів.
Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули.
Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.
У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених.
Також у Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.
Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених.
За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів.
В результаті нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.
Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.
На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.
Відносно спокійно ніч минула в решті областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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