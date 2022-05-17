На Донбасі за добу загинули 8 жителів: як минула ніч у всіх регіонах України

На Донбасі за добу загинули 8 жителів: як минула ніч у всіх регіонах України
У ніч на 17 травня російські війська завдали ракетні удари по Львівській, Чернігівській та Сумській областях, Харків нарешті не обстрілювали, ввечері обстріляли Первомайське в Миколаївській області, у Луганській та Донецькій областях – значні руйнування та жертви.

Про це пише УП.

Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки.

Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб.

Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район). Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети. (ОВА повідомила також про пошкодження залізничної інфраструктури).

Харків: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами.

Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів.

Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули.

Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.

У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених.

Також у Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених.

За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів.

В результаті нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.

Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей.

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Теги: війна, Росія, Україна, регіони
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