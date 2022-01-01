Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого знищила російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан".Про це інформують на сторінці ОМБр у Фейсбук.Воїни пишуть, що знищили його зі зброї, яку називають «дашкою».«Наші хлопці свої дії описують по-військовому лаконічно і просто: «Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві... ». Далі свою справу зробили наші інші фахівці.Знищували, знищуємо і будемо знищувати рашистську мерзоту на землі і в повітрі з усіх можливих видів зброї», - йдеться у повідомленні військових.