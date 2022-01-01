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Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»

Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого знищила російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан".

Про це інформують на сторінці ОМБр у Фейсбук.

Воїни пишуть, що знищили його зі зброї, яку називають «дашкою».

«Наші хлопці свої дії описують по-військовому лаконічно і просто: «Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві... ». Далі свою справу зробили наші інші фахівці.

Знищували, знищуємо і будемо знищувати рашистську мерзоту на землі і в повітрі з усіх можливих видів зброї», - йдеться у повідомленні військових.

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Теги: 14 ОМБр, знищили Орлан
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