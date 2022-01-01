Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
Сьогодні, 10:40
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого знищила російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан".
Про це інформують на сторінці ОМБр у Фейсбук.
Воїни пишуть, що знищили його зі зброї, яку називають «дашкою».
«Наші хлопці свої дії описують по-військовому лаконічно і просто: «Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві... ». Далі свою справу зробили наші інші фахівці.
Знищували, знищуємо і будемо знищувати рашистську мерзоту на землі і в повітрі з усіх можливих видів зброї», - йдеться у повідомленні військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сторінці ОМБр у Фейсбук.
Воїни пишуть, що знищили його зі зброї, яку називають «дашкою».
«Наші хлопці свої дії описують по-військовому лаконічно і просто: «Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві... ». Далі свою справу зробили наші інші фахівці.
Знищували, знищуємо і будемо знищувати рашистську мерзоту на землі і в повітрі з усіх можливих видів зброї», - йдеться у повідомленні військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія ракетами обстріляла Чернігівщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 08:50
У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів
16 травень, 20:20
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
Сьогодні, 10:40
Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Медіа