Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО

Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО
Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари» та з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї ЗСУ.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них «Байрактар». Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас» – скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.

Він сам насміхається з фрази «величі» Росії, бо навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів: «россия – дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».

Тож загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…»

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Теги: СБУ, росіяни
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