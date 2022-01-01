Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари». ВІДЕО





Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила



«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них «Байрактар». Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас» – скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.



Він сам насміхається з фрази «величі» Росії, бо навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів: «россия – дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».



Тож загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари» та з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї ЗСУ.Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ. «Нам бы беспилотники еб*чие, как у них «Байрактар». Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас» – скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.Він сам насміхається з фрази «величі» Росії, бо навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів: «россия – дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».Тож загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…»

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