ЗСУ знищили 1 235 російських танків: повідомили втрати окупанта

ЗСУ знищили 1 235 російських танків: повідомили втрати окупанта
За 83 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 27 900 своїх військових, 1 235 танків та 167 гелікоптерів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05
орієнтовно склали:

- особового складу - близько 27900 (+200) осіб - ліквідовано,
- танків ‒ 1235 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем – 578 (+1) од,
- РСЗВ - 198 (+3) од,
- засоби ППО - 90 (+1) од,
- літаків – 201 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),
- крилаті ракети - 97 (+0),
- кораблі - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,
- спеціальна техніка - 43 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

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Теги: ЗСУ, втрати окупантів
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