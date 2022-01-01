ЗСУ знищили 1 235 російських танків: повідомили втрати окупанта





Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 27900 (+200) осіб - ліквідовано,

- танків ‒ 1235 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,

- артилерійських систем – 578 (+1) од,

- РСЗВ - 198 (+3) од,

- засоби ППО - 90 (+1) од,

- літаків – 201 (+1) од,

- гелікоптерів – 167 (+2) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),

- крилаті ракети - 97 (+0),

- кораблі - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,

- спеціальна техніка - 43 (+1).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 83 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 27 900 своїх військових, 1 235 танків та 167 гелікоптерів.Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05орієнтовно склали:- особового складу - близько 27900 (+200) осіб - ліквідовано,- танків ‒ 1235 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,- артилерійських систем – 578 (+1) од,- РСЗВ - 198 (+3) од,- засоби ППО - 90 (+1) од,- літаків – 201 (+1) од,- гелікоптерів – 167 (+2) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),- крилаті ракети - 97 (+0),- кораблі - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,- спеціальна техніка - 43 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

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