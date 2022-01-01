У Луцьку горіла квартира. ФОТО

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі та одну - в екосистемах.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Так, 16 травня у Луцьку рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС області за лічені хвилини приборкали пожежу у двокімнатній квартирі.Вогонь спалахнув у помешканні на 4 поверсі цегляного п’ятиповерхового житлового будинку ймовірно через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.Крім того, горіла дерев’яна господарська споруда у селі Чорниж Луцького району. Її загасили працівники місцевих пожежних команд сіл Гораймівка, Рудники та селища Колки.А загорання очерету у селі Заріччя Володимир-Волинського району на площі 3,6 гектари ліквідовано зусиллями працівників 7 ДПРЧ м.Володимир.