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Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова

Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова
Ідентифікували другого окупанта-ґвалтівника - це 20-річний Булат Фассахов.

Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

20-річний Булат Фассахов - радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф. Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили і повідомили його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

"Нами зібрано достатньо доказів того, що у березні 2022 року він разом і співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував.

Вже за кілька днів воєнний злочин повторився. Цей же військовослужбовець зс РФ разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством", - зазначає Венедіктова.

Встановлення решти причетних до цих звірств триває.
Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова

"Якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця зс рф до інших воєнних злочинів або щодо його спільників – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", -наголошує Венедіктова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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