Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією

Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією
Через волинські пункти пропуску "Ягодин" і "Устилуг" за добу 15-16 травня виїхали з України чотири тисячі людей, натомість повернулися з-за кордону вісім тисяч українців.

Про це Суспільному розповіла речниця шостого Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, черг із легкових авто на виїзд з України та черг пішоходів, котрі їдуть закордон, на цих пунктах немає.

Кількість українців, які повертаються на територію України, за останні дні значно збільшилася, – говорить речниця шостого Волинського прикордонного загону. Каже: люди їдуть в ті області, де немає активних бойових дій, а також в західні регіони України.

Перетин кордону для водіїв доступний через "Ягодин" і "Устилуг", а також через залізничні пункти пропуску "Володимир-Волинський" та "Ягодин". Зі слів Маргарити Вершиніної, пропуск на кордоні з Білоруссю наразі не здійснюється, окрім пішого переходу в пункті пропуску "Доманове".

В Україну з ЄС через "Ягодин" поверталася волонтерка Галина Загурська з Житомира. Жінка каже: перевозить через кордон тварин із регіонів, де тривають бойові дії.
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією

"Я вивозила чотирьох котів до Литви та Польщі. Ще одну собаку ми вивозили, бо просили люди. Мій брат повернувся додому, вони були на західній Україні. Він возить гуманітарну допомогу. Це круто, що ми всі віримо в нашу країну", – говорить житомирянка.

Через україно-польський кордон завозили два авто з гуманітарною допомогою батько й син – Володимир і Олександр Барки з Чернігова. Волонтери збирали тепловізори для для українських військових.
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією

Олександр Барко розповів: його діти в Польщі, поки повертатися додому не планують. "Є ті, хто повертається, є ті, хто хоче автомобілі привезти. Багато хто там втратив автівки. В мене четверо дітей, але мені ще страшно дітей забирати. У брата більш постраждав будинок, то він теж з родиною у Польщі. У нього там у даху стирчить осколок і вікна всі побиті", – розповів чоловік.

Його брат Володимир каже: багато друзів та знайомих вже повернулися на Чернігівщину. "Ті, що з нами виїжджали, вже вдома. Повертаються більше працюючі люди. Я їздив з сином. Наш район, де ми живемо, розбомблений. Старшого сина постраждав будинок, а молодшого ні", – розповів волонтер.

З Німеччини разом із чоловіком поверталася Валентина Ткаченко-Колчена з міста Васильків Київської області, аби боронити Україну. З її слів, її діти та онуки перебувають нині за кордоном.
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією

"У нас стільки друзів, і зяті мої в теробороні. В нас троє дочок, дві дочки у Польщі з чотирма онуками і одна в Києві. Нас бомбили у перший день. Взяла документи, тривожний чемоданчик, заїхала за стариками і ми від’їхали до Білої Церкви. Ми не знали куди їхати, але втікали від бомб", – розповіла жінка.

Суттєво збільшилася на "Ягодині" кількість автобусів, які перевозять пасажирів, – розповів інспектор прикордонного контролю Михайло Вихор.

"Транспортні засоби (ТЗ) на українській реєстрації слідують по зеленому коридору. ТЗ, які їдуть на розмитнення, їдуть окремо. Для зеленого коридору вони не заважають", – додав службовець.

Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону, 16 травня на виїзд з України в пункті пропуску "Ягодин" фіксували чергу з майже пів тисячі вантажних автомобілів, що простягнулася на декілька кілометрів.
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією

Маргарита Вершиніна додала: пропускна спроможність цього міжнародного автомобільного пункту пропуску – 800 автомобілів в обидва напрямки.


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Теги: кордон, Волинь, Ягодин, Устилуг
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