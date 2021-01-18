У дитсадку на Волині дітей хотіли відрахувати через те, що батьки не оплатили харчування

У листопаді 2021 року Підгайцівська сільська рада ухвалила рішення, згідно з яким невнесення батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі більше двох місяців є підставою для відрахування дітей із садочка. Проте прокурори захистили права дітей.Про це інформують у пресслужбі відомства.Зазначають, що відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з таких підстав є незаконним.Про це прокурори Луцької окружної прокуратури і поінформували сільську раду у листі, зауваживши, що в разі її бездіяльності звертатимуться в суд, аби скасувати протиправне рішення.Після втручання прокуратури орган місцевого самоврядування у порядку досудового врегулювання своє незаконне рішення скасував.Таким чином порушення закону усунуті й інтереси дітей захищені.