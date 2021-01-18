 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У дитсадку на Волині дітей хотіли відрахувати через те, що батьки не оплатили харчування

У дитсадку на Волині дітей хотіли відрахувати через те, що батьки не оплатили харчування
У листопаді 2021 року Підгайцівська сільська рада ухвалила рішення, згідно з яким невнесення батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі більше двох місяців є підставою для відрахування дітей із садочка. Проте прокурори захистили права дітей.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Зазначають, що відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з таких підстав є незаконним.

Про це прокурори Луцької окружної прокуратури і поінформували сільську раду у листі, зауваживши, що в разі її бездіяльності звертатимуться в суд, аби скасувати протиправне рішення.

Після втручання прокуратури орган місцевого самоврядування у порядку досудового врегулювання своє незаконне рішення скасував.

Таким чином порушення закону усунуті й інтереси дітей захищені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прокуратура, Підгайці, дитсадок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
Сьогодні, 13:34
Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова
Сьогодні, 11:42
Волинська 14 ОМБр знищила ворожий «Орлан»
Сьогодні, 10:40
«Це була одна з найбільших атак на Львівщину», – Садовий розповів деталі авіаудару
Сьогодні, 10:14
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кілька вулиць залишилися без гарячої води
Сьогодні, 13:15
Лучани просять продовжити маршрут №7 в Підгайці
Сьогодні, 13:13
У дитсадку на Волині дітей хотіли відрахувати через те, що батьки не оплатили харчування
Сьогодні, 12:55
30 років працювала лікарем на Донеччині: історія жінки, яка втекла від російських окупантів до Луцька
Сьогодні, 12:35
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Прокуратура взялася перевіряти можливі махінації з ремонтом доріг у селах під Луцьком Прокуратура взялася перевіряти можливі махінації з ремонтом доріг у селах під Луцьком
18 січень, 2021, 16:33
У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка У селі під Луцьком на коронавірус захворів вихователь дитсадка
28 серпень, 2020, 12:49
На Волині судять підприємця, який незаконно отримав гроші за ремонт дитсадка На Волині судять підприємця, який незаконно отримав гроші за ремонт дитсадка
24 березень, 2020, 22:21
У селі під Луцьком – спалах ротавірусної інфекції у дитсадку У селі під Луцьком – спалах ротавірусної інфекції у дитсадку
24 січень, 2020, 09:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту
Сьогодні, 14:00
 0
Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Сьогодні, 13:45
 0
На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
Сьогодні, 13:34
 0
В Україну йде похолодання: вночі можливі заморозки до - 3° градусів
Сьогодні, 13:25
 0
У Луцьку кілька вулиць залишилися без гарячої води
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8