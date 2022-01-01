Лучани просять продовжити маршрут №7 в Підгайці

Лучани просять продовжити маршрут №7 в Підгайці
Лучани просять продовжити маршрут №7 в село Підгайці. Це дасть можливість жителям села Підгайці добратися на Відродження, Молоді, ТЦ "Глобус", Варшавського ринку, автостанції і до "Гостинця".

Відповідну петицію зареєстрував Максим Приходько 10 травня.

За слова автора, наразі в село Підгайці їздить лише маршрут №251.

"На цей момент з Дубнівської цей маршрут майже не назбирує пасажирів, тому до Підгайців цей маршрут буде більш вигідний. Також жителі села Підгайці зможуть дібратися цим маршрутом по 8грн а не за 10грн я к в 251", - написав автор.

Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 7 днів.

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Теги: Підгайці, Луцьк, маршрут
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Коментарі 1
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Підгайці то не Луцьк. Дуже багата територіальна громада - може самостійно запустити свій автобус.
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