Лучани просять продовжити маршрут №7 в Підгайці

Лучани просять продовжити маршрут №7 в село Підгайці. Це дасть можливість жителям села Підгайці добратися на Відродження, Молоді, ТЦ "Глобус", Варшавського ринку, автостанції і до "Гостинця".Відповідну петицію зареєстрував10 травня.За слова автора, наразі в село Підгайці їздить лише маршрут №251."На цей момент з Дубнівської цей маршрут майже не назбирує пасажирів, тому до Підгайців цей маршрут буде більш вигідний. Також жителі села Підгайці зможуть дібратися цим маршрутом по 8грн а не за 10грн я к в 251", - написав автор.Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 7 днів.