В Україну йде похолодання: вночі можливі заморозки до - 3° градусів
Сьогодні, 13:25
Найближчої ночі у західних областях, місцями на півночі та на Вінниччині можливі заморозки на грунті 0-3 градуси.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Завтра вдень, 18 травня, найхолодніша погода передбачається у центральних областях, у північній частині, в Карпатах, горах Криму та в Приазов'ї: +10+15 градусів.
На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів.
Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім західних областей.
Вітер завтра буде поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.
У Києві 18-го травня похолоднішає до +10+12 градусів, ймовірний дощ. У другій половині дня середи переважатиме суха сонячна погода. Холодна погода супроводжуватиметься сильним вітром - одягайтеся завтра тепліше!
"На щастя, це травень, а не листопад - потепління швиденько відновиться, вже післязавтра, у четвер очікується +16+23 градуси", - зазначає Діденко.
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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Завтра вдень, 18 травня, найхолодніша погода передбачається у центральних областях, у північній частині, в Карпатах, горах Криму та в Приазов'ї: +10+15 градусів.
На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів.
Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім західних областей.
Вітер завтра буде поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.
У Києві 18-го травня похолоднішає до +10+12 градусів, ймовірний дощ. У другій половині дня середи переважатиме суха сонячна погода. Холодна погода супроводжуватиметься сильним вітром - одягайтеся завтра тепліше!
"На щастя, це травень, а не листопад - потепління швиденько відновиться, вже післязавтра, у четвер очікується +16+23 градуси", - зазначає Діденко.
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