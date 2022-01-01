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На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня

На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
Сьогодні, 17 травня, на Маневиччину привезуть тіло Героя офіцера з села Цміни Віталія Послєдова.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Мужній захисник загинув у бою з російським окупантом, захищаючи всіх українців.

"Жителі сіл Козлиничі, Хряськ, Цміни, зустрінемо Героя на рідній землі, схиливши в журбі голови... Про час буде повідомлено", - написав Гаврилюк.


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Теги: Волинь, захисник, Маневиччина, Цміни, тіло Героя
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