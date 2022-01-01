На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
Сьогодні, 13:34
Сьогодні, 17 травня, на Маневиччину привезуть тіло Героя офіцера з села Цміни Віталія Послєдова.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Мужній захисник загинув у бою з російським окупантом, захищаючи всіх українців.
"Жителі сіл Козлиничі, Хряськ, Цміни, зустрінемо Героя на рідній землі, схиливши в журбі голови... Про час буде повідомлено", - написав Гаврилюк.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Мужній захисник загинув у бою з російським окупантом, захищаючи всіх українців.
"Жителі сіл Козлиничі, Хряськ, Цміни, зустрінемо Героя на рідній землі, схиливши в журбі голови... Про час буде повідомлено", - написав Гаврилюк.
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