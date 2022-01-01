На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня

Віталія Послєдова.



Про це Олександр Гаврилюк.



Мужній захисник



"Жителі сіл Козлиничі, Хряськ, Цміни, зустрінемо Героя на рідній землі, схиливши в журбі голови... Про час буде повідомлено", - написав Гаврилюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 травня, на Маневиччину привезуть тіло Героя офіцера з села ЦміниПро це повідомив Маневицький селищний головаМужній захисник загинув у бою з російським окупантом , захищаючи всіх українців."Жителі сіл Козлиничі, Хряськ, Цміни, зустрінемо Героя на рідній землі, схиливши в журбі голови... Про час буде повідомлено", - написав Гаврилюк.

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