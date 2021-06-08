Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати





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Молодіжний склад жіночої волейбольної команди супер-ліги «Волинь університет Луцьк» з 27 березня постійно перебуває у Латвії.



Головний тренер волейболісток Богуслав Галицький розповів, що латвійська волейбольна спільнота запропонувала його вихованкам не просто прихисток на час війни, але й створила усі умови для тренувань і, навіть, дозвілля.



«Я спокійний за них. Вони не тільки у безпеці, але й у гарній спортивній формі. Наші латвійські друзі усе для цього зробили: надали тренувальну базу, придбали форму, харчують, піклуються, організовують не тільки спортивні змагання, але й дозвілля дівчат. Я неймовірно їм вдячний», - зауважив наставник.



Він також додав, що волинянки вчора здобули блискучу перемогу у товариському турнірі з трьома латвійськими командами у місті Єкабпілс. Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють» Христини Соловій.



Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах.



"Вітаємо дівчат з перемогою! Віримо у перемогу України!", - наголошують у Волинській обласній раді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дівоча команда вразила своїх латвійських друзів не лише спортивною майстерністю, але й патріотизмом.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Молодіжний склад жіночої волейбольної команди супер-ліги «Волинь університет Луцьк» з 27 березня постійно перебуває у Латвії.Головний тренер волейболістокрозповів, що латвійська волейбольна спільнота запропонувала його вихованкам не просто прихисток на час війни, але й створила усі умови для тренувань і, навіть, дозвілля.«Я спокійний за них. Вони не тільки у безпеці, але й у гарній спортивній формі. Наші латвійські друзі усе для цього зробили: надали тренувальну базу, придбали форму, харчують, піклуються, організовують не тільки спортивні змагання, але й дозвілля дівчат. Я неймовірно їм вдячний», - зауважив наставник.Він також додав, що волинянки вчора здобули блискучу перемогу у товариському турнірі з трьома латвійськими командами у місті Єкабпілс. Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють»Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах."Вітаємо дівчат з перемогою! Віримо у перемогу України!", - наголошують у Волинській обласній раді.

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