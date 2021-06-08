Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Сьогодні, 13:45
Дівоча команда вразила своїх латвійських друзів не лише спортивною майстерністю, але й патріотизмом.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
Молодіжний склад жіночої волейбольної команди супер-ліги «Волинь університет Луцьк» з 27 березня постійно перебуває у Латвії.
Головний тренер волейболісток Богуслав Галицький розповів, що латвійська волейбольна спільнота запропонувала його вихованкам не просто прихисток на час війни, але й створила усі умови для тренувань і, навіть, дозвілля.
«Я спокійний за них. Вони не тільки у безпеці, але й у гарній спортивній формі. Наші латвійські друзі усе для цього зробили: надали тренувальну базу, придбали форму, харчують, піклуються, організовують не тільки спортивні змагання, але й дозвілля дівчат. Я неймовірно їм вдячний», - зауважив наставник.
Він також додав, що волинянки вчора здобули блискучу перемогу у товариському турнірі з трьома латвійськими командами у місті Єкабпілс. Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють» Христини Соловій.
Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах.
"Вітаємо дівчат з перемогою! Віримо у перемогу України!", - наголошують у Волинській обласній раді.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
Молодіжний склад жіночої волейбольної команди супер-ліги «Волинь університет Луцьк» з 27 березня постійно перебуває у Латвії.
Головний тренер волейболісток Богуслав Галицький розповів, що латвійська волейбольна спільнота запропонувала його вихованкам не просто прихисток на час війни, але й створила усі умови для тренувань і, навіть, дозвілля.
«Я спокійний за них. Вони не тільки у безпеці, але й у гарній спортивній формі. Наші латвійські друзі усе для цього зробили: надали тренувальну базу, придбали форму, харчують, піклуються, організовують не тільки спортивні змагання, але й дозвілля дівчат. Я неймовірно їм вдячний», - зауважив наставник.
Він також додав, що волинянки вчора здобули блискучу перемогу у товариському турнірі з трьома латвійськими командами у місті Єкабпілс. Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють» Христини Соловій.
Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах.
"Вітаємо дівчат з перемогою! Віримо у перемогу України!", - наголошують у Волинській обласній раді.
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