Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати

Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Дівоча команда вразила своїх латвійських друзів не лише спортивною майстерністю, але й патріотизмом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.

Молодіжний склад жіночої волейбольної команди супер-ліги «Волинь університет Луцьк» з 27 березня постійно перебуває у Латвії.

Головний тренер волейболісток Богуслав Галицький розповів, що латвійська волейбольна спільнота запропонувала його вихованкам не просто прихисток на час війни, але й створила усі умови для тренувань і, навіть, дозвілля.

«Я спокійний за них. Вони не тільки у безпеці, але й у гарній спортивній формі. Наші латвійські друзі усе для цього зробили: надали тренувальну базу, придбали форму, харчують, піклуються, організовують не тільки спортивні змагання, але й дозвілля дівчат. Я неймовірно їм вдячний», - зауважив наставник.

Він також додав, що волинянки вчора здобули блискучу перемогу у товариському турнірі з трьома латвійськими командами у місті Єкабпілс. Після нагородження дівчата не полишили майданчик, а розгорнули національний прапор і заспівали «Українську лють» Христини Соловій.

Дослухаючись до слів пісні «Одного ранку, ще й на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро», глядацькі трибуни аплодували стоячи та зі сльозами на очах.

"Вітаємо дівчат з перемогою! Віримо у перемогу України!", - наголошують у Волинській обласній раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, баскетбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту
Сьогодні, 14:00
Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Сьогодні, 13:45
На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
Сьогодні, 13:34
В Україну йде похолодання: вночі можливі заморозки до - 3° градусів
Сьогодні, 13:25
У Луцьку кілька вулиць залишилися без гарячої води
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Гравець «Старого Луцька» став найкращим центровим Вищої ліги Гравець «Старого Луцька» став найкращим центровим Вищої ліги
08 червень, 2021, 05:27
«Старий Луцьк» обіграв «Львівську Політехніку» і вийшов у півфінал «Старий Луцьк» обіграв «Львівську Політехніку» і вийшов у півфінал
30 квітень, 2021, 23:04
Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст
06 квітень, 2021, 01:13
«Старий Луцьк» у напруженому матчі вирвав перемогу в «Житомира» «Старий Луцьк» у напруженому матчі вирвав перемогу в «Житомира»
04 квітень, 2021, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту
Сьогодні, 14:00
 0
Волинські волейболістки виграли турнір і змусили латвійців плакати
Сьогодні, 13:45
 0
На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
Сьогодні, 13:34
 0
В Україну йде похолодання: вночі можливі заморозки до - 3° градусів
Сьогодні, 13:25
 0
У Луцьку кілька вулиць залишилися без гарячої води
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8