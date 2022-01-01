За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ, – розвідка





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“Непереможна та легендарна” армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти.



Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях”.



Так, за “героїчну втрату” гордості ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.



За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією зс РФ.



З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. “Всупереч наказу вищого керівництва” генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.



У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.



Усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.



Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.“Непереможна та легендарна” армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти.Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях”.Так, за “героїчну втрату” гордості ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адміралаЗа безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією зс РФ.З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта. “Всупереч наказу вищого керівництва” генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майораУсунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковникаУсі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення.

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