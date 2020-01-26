30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту

30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту
30-річного киянина, якого підозрюють в умисних діяннях, які виразились у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та поваленні конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч.2 ст. 109, ч.2 ст.436-2 КК України) взяли під варту.

Про це повідомляють на сторінці Волинського апеляційного суду у Фейсбук.

Ухвала апеляційного суду скасувала попередньо обраний запобіжний захід місцевого суду щодо киянина у вигляді домашнього арешту.

«Три ракеты по Львову…. Смерть нацыстам рашистам», «русские победят фашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к россии» - такого роду та змісту відео з коментарями публікував на своєму «YouTube» каналі підозрюваний колаборант Ж.

Нагадаємо, він переїхав зі столиці на Волинь після 24 лютого 2022 року, відправивши рідних за кордон.

На початку війни його тимчасово прихистили у Петро-Павлівському чоловічому монастирі Володимир – Волинської єпархії Української православної церкви (с. Світязь, Ковельський район). У той час він почав поширювати у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії та коментарі із антиукраїнськими закликами.

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Теги: колаборант, Київ, Волинь, Луцьк
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Коментарі 1
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Ці кацапські монастирі це розсадник агітаторів рускага мира .
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