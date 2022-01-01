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Над Миколаївщиною збили ракету, яка летіла у напрямку західних регіонів України

Над Миколаївщиною збили ракету, яка летіла у напрямку західних регіонів України
Вночі, 17 травня, над Миколаївською областю збили ворожу ракету.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

"У небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку.

Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України. Влучність наших воїнів знищила підступні задуми противника", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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