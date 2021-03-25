За тисячу хабаря поліцейським волинян заплатить 17 тисяч штрафу

Волинянину, який порушив ПДР, не вдалося відкупитися від поліцейських.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури.Прокурори Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про надання 27-річним жителем села Поступель неправомірно вигоди працівникам поліції.Зранку 21 лютого 2022 року у рідному селі затриманий за порушення Правил дорожнього руху водій автомобіля «Форд Транзит», аби не бути притягнутим до відповідальності за адміністративне правопорушення, надавав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн, проте правоохоронці припинили такі його дії.Суд визнав водія винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч. 1 ст. 369 КК України) і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.Кошти, передані ним як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані.