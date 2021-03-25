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За тисячу хабаря поліцейським волинян заплатить 17 тисяч штрафу

За тисячу хабаря поліцейським волинян заплатить 17 тисяч штрафу
Волинянину, який порушив ПДР, не вдалося відкупитися від поліцейських.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури.

Прокурори Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про надання 27-річним жителем села Поступель неправомірно вигоди працівникам поліції.

Зранку 21 лютого 2022 року у рідному селі затриманий за порушення Правил дорожнього руху водій автомобіля «Форд Транзит», аби не бути притягнутим до відповідальності за адміністративне правопорушення, надавав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн, проте правоохоронці припинили такі його дії.

Суд визнав водія винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч. 1 ст. 369 КК України) і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Кошти, передані ним як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані.


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Теги: хабар, поліцейські, Волинь, штраф
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