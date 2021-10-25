У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 14:46
У Луцьку громадяни повідомили у поліцію про чоловіка, в якого згодом знайшли, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 16 травня, близько 22-ї години, патрульним надійшло повідомлення про те, що на одному з найбільших проспектів Луцька перебуває чоловік, який поводиться неадекватно, чіпляється до людей та, можливо, перебуває в стані наркотичного сп'яніння.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування.
До 38-річного чоловіка застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у нього виявили 2 паперові згортки з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору та невідомою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
Для з’ясування усіх обставин події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 16 травня, близько 22-ї години, патрульним надійшло повідомлення про те, що на одному з найбільших проспектів Луцька перебуває чоловік, який поводиться неадекватно, чіпляється до людей та, можливо, перебуває в стані наркотичного сп'яніння.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування.
До 38-річного чоловіка застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у нього виявили 2 паперові згортки з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору та невідомою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
Для з’ясування усіх обставин події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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