У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО

У Луцьку громадяни повідомили у поліцію про чоловіка, в якого згодом знайшли, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, 16 травня, близько 22-ї години, патрульним надійшло повідомлення про те, що на одному з найбільших проспектів Луцька перебуває чоловік, який поводиться неадекватно, чіпляється до людей та, можливо, перебуває в стані наркотичного сп'яніння.Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування.До 38-річного чоловіка застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у нього виявили 2 паперові згортки з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору та невідомою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичну.Для з’ясування усіх обставин події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.