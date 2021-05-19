У Луцьку в супермаркеті обікрали жінку





Про це повідомляє пресслужба поліції Влоині



Інцидент трапився учора, 16 травня, у приміщенні одного із супермаркетів обласного центру. Чоловік викрав у 41-річної відвідувачки закладу мобільний телефон Xiaomi, вартістю понад 4 тис. грн. Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження.



Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 34-річний лучанин.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



За крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік вкрав телефон у 41-річної відвідувачки супермаркету.Про це повідомляє пресслужба поліції ВлоиніІнцидент трапився учора, 16 травня, у приміщенні одного із супермаркетів обласного центру. Чоловік викрав у 41-річної відвідувачки закладу мобільний телефон Xiaomi, вартістю понад 4 тис. грн. Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження.Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 34-річний лучанин.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.За крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

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