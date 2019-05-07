Скільки коштує полуниця на луцькому ринку та чи чекати на кавуни і мелітопольську черешню

Ціни на полуницю у Луцьку дещо впали у порівнянні з початком травня. Щоправда, вартість досі «кусається». А от у тому, що ягода згодом стане в рази дешевшою, продавці не впевнені.



Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Старий (Центральний ринок), аби з’ясувати, скільки нині вартує кілограм полуниці, звідки везуть ягоди та чи чекати цьогоріч на мелітопольську черешню.



Зауважимо, що чверть усієї української черешні вирощують у Запорізькій області, і більш як половина черешневих садів розташовані в Мелітопольському районі.



На Центральному ринку людно. Однак у чергах за полуницею не стоять, бо дорого. Та й на прилавку ягоди поки не у всіх крамарів. Перша продавчиня, на яку натрапили, запевняє: дешевше, ніж 160 не буде. Лише минулих вихідних, розповідає, була до 140 гривень.







І справді полуниця всюди однакова – закарпатська. Тож і ціни не різняться: 160 гривень за кілограм. Лише одна жіночка продає по 140.







Натомість у маркеті за кілограм полуниці треба віддати 190 гривень.







На ринку можете обрати найкрасивіші ягоди самостійно, а можете взяти фасовану у лотках. За пластмасову тару грошей не беруть.







Зауважимо, минулого року приблизно у цю пору кілограм полуниці вартував



А от мріяти про мелітопольську черешню цьогоріч, кажуть продавчині ягід, не варто:



«З Мелітополя не буде точно, а чи закарпатська буде – теж поки не зрозуміло. Весна холодна. Та й зараз немає спеки. Де вона почервоніє? Добре, що полуницю привезли, але теж небагато».



Інша продавчиня вигукує: «Війна в країні, яка черешня?!».



Натомість пан у черзі пояснює: «Якщо буде, то дуже мало і за високу ціну. І бензину немає, і везти теж немає як. А запорізька черешня найкраща. Уся Європа там бере! У Мелітополі навіть пам’ятник ягоді є! Але буде із Закарпаття. Хоча як звідти везтимуть, то вже й наша буде, а це дешевше».







Однак й у місцевих фермерів, прогнозують, ціна цьогоріч буде вищою, ніж була зазвичай. А херсонських кавунів може взагалі не бути, хоч до сезону готувалися і засіяти встигли.



Нагадаємо, раніше ми перевіряли, чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналістивирушили на Старий (Центральний ринок), аби з’ясувати, скільки нині вартує кілограм полуниці, звідки везуть ягоди та чи чекати цьогоріч на мелітопольську черешню.Зауважимо, що чверть усієї української черешні вирощують у Запорізькій області, і більш як половина черешневих садів розташовані в Мелітопольському районі.На Центральному ринку людно. Однак у чергах за полуницею не стоять, бо дорого. Та й на прилавку ягоди поки не у всіх крамарів. Перша продавчиня, на яку натрапили, запевняє: дешевше, ніж 160 не буде. Лише минулих вихідних, розповідає, була до 140 гривень.І справді полуниця всюди однакова – закарпатська. Тож і ціни не різняться:. Лише одна жіночка продає по 140.Натомість у маркеті за кілограм полуниці треба віддати 190 гривень.На ринку можете обрати найкрасивіші ягоди самостійно, а можете взяти фасовану у лотках. За пластмасову тару грошей не беруть.Зауважимо, минулого року приблизно у цю пору кілограм полуниці вартував 180 грн , а у травні 2020 року ціни на ягоду стартували від 100-120 гривень. А от мріяти про мелітопольську черешню цьогоріч, кажуть продавчині ягід, не варто:«З Мелітополя не буде точно, а чи закарпатська буде – теж поки не зрозуміло. Весна холодна. Та й зараз немає спеки. Де вона почервоніє? Добре, що полуницю привезли, але теж небагато».Інша продавчиня вигукує: «Війна в країні, яка черешня?!».Натомість пан у черзі пояснює: «Якщо буде, то дуже мало і за високу ціну. І бензину немає, і везти теж немає як. А запорізька черешня найкраща. Уся Європа там бере! У Мелітополі навіть пам’ятник ягоді є! Але буде із Закарпаття. Хоча як звідти везтимуть, то вже й наша буде, а це дешевше».Однак й у місцевих фермерів, прогнозують, ціна цьогоріч буде вищою, ніж була зазвичай. А херсонських кавунів може взагалі не бути, хоч до сезону готувалися і засіяти встигли.Нагадаємо, раніше ми перевіряли,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію